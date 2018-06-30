الاثنين.. ندوة أخلاقيات الإعلام الرياضى بالمجلس الأعلى للثقافة

حنان يوسف: نفتح ملف ثقافة الإعلام الرياضى بإعلام الأعلى للثقافة

تنظم لجنة الإعلام ندوة موسعة فى الحادية عشر صباح الاثنين المقبل حول أخلاقيات الإعلام الرياضى، وذلك فى القاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ود.سعيد المصرى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وصرحت الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة أن اهتمام لجنة الإعلام بعقد هذه الندوة المهمة جاء فى ضوء ما تشهده الساحة الإعلامية من تجاوزات فى الإعلام الرياضى، وانعدام الثقافة الرياضية لدى الجمهور العام الذى يتأثر بما يقدم فى وسائل الإعلام.

وتهدف الندوة إلى تعزيز الثقافة الرياضية من خلال الإعلام، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة منذ تأسيسها منذ عام فى الربط بين الإعلام والثقافة وتعزيز دور الإعلام فى رفع الوعى الثقافى للمواطن المصرى وتقديم صورة مصر الحقيقية فى المنابر المختلفة.

ويشارك فى أعمال هده الندوة المهمة الإعلامى فهمى عمر رئيس لجنة الرياضة بالأعلى للإعلام ومحمد شبانة ريس تحرير الأهرام الرياضى، ود.خالد توحيد الناقد الرياضى وكابتن أيمن يونس ويدير الندوة الإعلامى الكبير عمر بطيشة عضو لجنة الإعلام، بحضور أعضاء لجنتى الرياضة بالأعلى للإعلام والإعلام بالأعلى للثقافة وسط لفيف من المهتمين بالإعلام والرياضة فى مصر.