الإنقاذ النهرى بالإسكندرية ينتشل جثة مجهولة من شاطئ كليوباترا

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية من انتشال جثة مجهولة لشخص حيث تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية اخطارا بشأن المحضر 8951/2018 إداري قسم شرطة سيدى جابر بشأن بلاغ أ م ع بأنه أثناء تواجده بأحد الكافيتريات بشاطئ كليوباترا دائرة القسم شاهد أحد الأشخاص حال قيامه بمحاولة إنقاذ آخر "مجهول" يشرف على الغرق بمياه البحر إلا أن محاولته باءت بالفشل نظراً لارتفاع الأمواج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهرى" من إنتشال الجثة وتبين أنها لشخص "مجهول" فى العقد الثالث من العمر يرتدى لباس البحر، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف واتُخذت إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها.

وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى وإعداد التقرير اللازم ويكلف أحد المختصين بقسم الأدلة الجنائية بتصوير الجثة وعمل فيش وتشبيه لها، وطلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها.