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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 30 يونيو 2018 10:49 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

1

البرلمان: رئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة أمام نواب الشعب الثلاثاء

2
 

 

فتح باب التقديم لدفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية 3يوليو المقبل

3
 

صور.. توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط بمنطقة قناة السويس

4
 

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو بالتحرير ويلتقطون صور تذكارية مع جنود الجيش

5
 

النائب العام: مصر تسلمت الآثار المهربة من إيطاليا

6
 

محافظ الغربية: منطقة لوجستية بطنطا تتكلف 6 مليارات جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل

7
 

"التأمين الصحى": علاج العاملين بمستشفيات الهيئة بالدرجة الأولى

8
 

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

9
 

رسميا.. الزمالك يقيد إبراهيم وتوفيق ورفعت وشيكا وكهربا بالقائمة الأولى

10

كأس العالم 2018.. فرنسا تمزق شباك الأرجنتين برباعية وتصعد لربع النهائى

 


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