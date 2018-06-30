اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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البرلمان: رئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة أمام نواب الشعب الثلاثاء





فتح باب التقديم لدفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية 3يوليو المقبل





صور.. توقيع عقد أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط بمنطقة قناة السويس





مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو بالتحرير ويلتقطون صور تذكارية مع جنود الجيش





النائب العام: مصر تسلمت الآثار المهربة من إيطاليا





محافظ الغربية: منطقة لوجستية بطنطا تتكلف 6 مليارات جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل





"التأمين الصحى": علاج العاملين بمستشفيات الهيئة بالدرجة الأولى





الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة





رسميا.. الزمالك يقيد إبراهيم وتوفيق ورفعت وشيكا وكهربا بالقائمة الأولى

كأس العالم 2018.. فرنسا تمزق شباك الأرجنتين برباعية وتصعد لربع النهائى