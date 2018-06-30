استهلاك مصر من البوتاجاز يسجل 339.4 ألف طن خلال شهر أبريل الماضى

كتب أحمد أبو حجر

انخفض استهلاك مصر من البوتاجاز بنسبة تصل إلى 4.7 % خلال شهر أبريل الماضى حيث سجل نحو 339.4 ألف طن، بالمقارنة مع 356.5 ألف طن خلال الشهر ذاته من العام الماضى.

وبحسب بيانات رسمية صادرة من وزارة البترول فإن استيراد الهيئة العامة للبترول من البوتاجاز انخفض بنحو 42 ألف طن حيث سجل خلال شهر أبريل 2018 نحو 156 ألف طن بالمقارنة مع 200.7 ألف طن خلال أبريل 2017.

وارتفع إنتاج البلاد من البوتاجاز خلال أبريل الماضى ليبلغ نحو 160.2 ألف طن بالمقارنة مع 158.7 ألف طن خلال شهر أبريل 2017.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من صباح السبت 16-6-2018، على أن تكون الزيادة على النحو التالى..البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، البنزين : بنزين 95.. 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92.. 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80.. 5.50 جنيه للتر، الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.