استنفار أمنى على مستوى الجمهورية فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

كتب محمود عبد الراضي

عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجراءاتها، اليوم السبت، فى الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، بمحيط المنشآت الحيوية والهامة والمواقع الشرطية.

وتدفع أجهزة الأمن بتشكيلات أمنية بمحيط مؤسسات الدولة، وتعزز من إجراءاتها داخل وسائل المواصلات العامة، مع تحريك دوريات أمنية.

ويشن قطاع الأمن الوطنى حملات مكبرة تستهدف الشقق المفروشة التى يأوى إليها العناصر المتطرفة، تزامناً مع انطلاق حملات للأمن العام للبحث عن السلاح غير المرخص والهاربين من الأحكام القضائية.

وبدوره، شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرورات بالمنطقة المحيطة بها، لافتًا إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم، موجهاً بمواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لأى مظهر يشكل خروجًا على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الأنشطة الإجرامية، واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية.