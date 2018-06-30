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السبت، 30 يونيو 2018 06:23 ص
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إجازة للبنوك غدًا الأحد بمناسبة ثورة 30 يونيو عوضا عن اليوم السبت

السبت، 30 يونيو 2018 06:00 ص
إجازة للبنوك غدًا الأحد بمناسبة ثورة 30 يونيو عوضا عن اليوم السبت طارق عامر محافظ البنك المركزى
كتب أحمد يعقوب
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قال البنك المركزى المصرى، إنه بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر غدًا الأحد الموافق أول يوليو 2018 بدلا من اليوم السبت، على أن يستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق 2 يوليو 2018.

 

وقالت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن سحب "الكاش" من شبكة الـATM  التابعة للبنوك العاملة فى مصر يتم وفق آلية تكنولوجية محددة تراعى منسوب الماكينة من فئات النقد المصرية، ويتم تغذيتها بشكل سريع ودورى، حيث إن هناك تعليمات بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش – يتراوح بين 400 و800 ألف جنيه بالماكينة الواحدة - بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات.

 


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