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السبت، 30 يونيو 2018 03:37 م
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أنور قرقاش: النظام القطرى يستجدى الغرب لحل أزمته

السبت، 30 يونيو 2018 03:04 م
أنور قرقاش: النظام القطرى يستجدى الغرب لحل أزمته وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش
أبوظبى (أ ش أ)
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وصف وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، النظام القطرى بـ"المرتبك فى حل أزمته"، بعد استجدائه التدخل الغربى فيها.

وقال قرقاش -فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "يستمر تعثر المرتبك فى حل أزمته عبر استجدائه التدخل الغربى وبكائياته فى المحاكم والمنظمات الدولية"، مضيفا أن "الشعب القطرى يستحق مصارحة حكومته".

وأوضح قرقاش أن "أزمة النظام القطرى المرتبك ممتدة وستطول ما لم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض".

 


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