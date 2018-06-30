أمريكا تحذر مواطنيها من السفر لتركيا بسبب "الاعتقالات التعسفية"

كتب – محمود محيى

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها من السفر إلى تركيا، التى شهدت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة الأسبوع الماضى.

وقالت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، فى نسختها العربية، إن وزارة الخارجية الأمريكية عبرت عن مخاوفها من تنامى الأعمال الإرهابية، وتوسع السلطات التركية فى سياسة الاعتقالات التعسفية، التى طالت أمريكيين.

ووفق الصحيفة فإن بيان الخارجية الأمريكية، أكد أن هناك زيادة فى المخاطر فى عدة مدن وبلدات تركية، ونصحت المواطنين بعدم السفر إلى المناطق المحاذية للحدود التركية السورية، وإلى 15 محافظة جنوبية شرقية، منها هاكارى، وغازى عنتاب، وديار بكر.

وأضاف البيان أنه فى ظل حالة الطوارئ المفروضة، اعتقلت السلطات فى تركيا عشرات الآلاف، منهم أمريكيون، "استنادًا إلى أدلة ضعيفة أو سرية، وأسس يبدو أنها ذات دوافع سياسية"، كما تم حظر سفر الأمريكيين المعتقلين.

وحذر البيان من أن المنظمات الإرهابية تستهدف السياح الغربيين والمغتربين بهدف الاختطاف والاغتيال، مضيفًا أن الإرهابيين قد يستهدفون المواقع السياحية ومراكز النقل ومراكز التسوق والمرافق الحكومية المحلية والمناطق السياحية والثقافية الهامة والمؤسسات التعليمية والمطارات، والأماكن العامة الأخرى.