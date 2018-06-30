أسعار النفط اليوم السبت 30-6-2018

مصدران: خفض إنتاج النفط الليبى بعد توقف الصادرات

قال مصدران في قطاع النفط الليبي يوم السبت إنه جرى خفض الإنتاج إلى 315 ألف برميل يوميا مع امتلاء صهاريج التخزين في ميناءي الحريقة والزويتينة بعد أن منع مسؤولون في شرق ليبيا التصدير.

وأضافا أن خفض الإنتاج كان تدريجيا بعد منع السفن من التحميل من الميناءين منذ يوم الخميس.

وقال أحد المصدرين إن نحو ثلثي طاقة التخزين في الموانئ الشرقية خارج الخدمة وإن الطاقة التخزينية الباقية مستخدمة بالكامل تقريبا.

كما أن التخزين في حقول النفط محدود بسبب الهجمات التي شنها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في السنوات السابقة.

وكانت ليبيا تنتج أكثر من مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة. لكن في 14 يونيو، أدى هجوم في ميناءي رأس لانوف والسدرة على القوات الموالية للواء خليفة حفتر الذي يتخذ من الشرق مقرا إلى أغلاق الميناءين، مما تسبب في تقليص الإنتاج بمقدار 450 ألف برميل يوميا.

وبعد استعادة السيطرة على الميناءين، أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر أنه سيسلمهما إلى مؤسسة النفط الوطنية الموازية في بنغازي الواقعة في شرق البلاد.

وقالت المؤسسة الموازية إنها ستوقف التصدير المصرح به من المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من طرابلس مقرا، مما أثار احتمالات باستمرار الخسائر في الإنتاج.

وقالت المؤسسة الموجودة في طرابلس إنها تتوقع إعلان حالة القوة القاهرة على الصادرات في ميناءي الزويتينة والحريقة يوم الأحد، ليصل إجمالي حجم الخسائر في الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا.

وقالت مصادر في الموانئ إن الموقف لم يتغير يوم السبت، حيث إن الناقلات التي منحتها المؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في طرابلس تصريحا ما زالت ممنوعة من التحميل.

ودعت قوى غربية إلى إعادة الموانئ إلى السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وأحبطت قرارات مجلس الأمن الدولي محاولات سابقة من الفصائل الموجودة في الشرق لبيع النفط بشكل مستقل عن طرابلس.