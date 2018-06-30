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أستاذ كبد: المضادات الحيوية أصبحت غير فعالة فى علاج الجرثومة الحلزونية

السبت، 30 يونيو 2018 12:40 م
أستاذ كبد: المضادات الحيوية أصبحت غير فعالة فى علاج الجرثومة الحلزونية مضاد حيوى - أرشيفية
كتبت أمل علام
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قال الدكتور محمد البرعى مدرس أمراض الكبد ،والجهاز الهضمى بجامعة الأزهر، وسكرتير عام مؤتمر الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب لطب الكبد والجهاز الهضمى، والذي اختتمت أعماله مساء أمس بالقاهرة، أنه تم تخصيص جلسة عن استخدام المضادات الحيوية فى علاج الجرثومة الحلزونية أو "جرثومة المعدة ".
 
وأكد البرعى، أن هناك مشاكل تعيق الأطباء فى علاج الجرثومة الحلزونية، وأهمها إعطاء المريض المضادات الحيوية بجرعات أقل أو بأنواع غير فعالة فى مصر ، لافتا إلى  أن المشكلة الموجودة حاليا ليست فى مصر فقط بل فى العالم كله ، حيث أن المضادات الحيوية لم تعد فعالة عن زى قبل ،وأصبحت البكتيريا مقاومة للمضادات ،والعلاج الثلاثي للبكتيريا لم يعد فعال ولا يحقق سوى 70 % من نسب الشفاء، وأصبح تاثيرة أقل فى العالم كله، ومحتاجين فى مصر أن نعرف هل العلاج الثلاثى الذى كان يستخدم من قبل فى علاج الجرثومة الحلزونية هل أصبح فعالا أم غير فعال عن زى قبل، موضحا ان العلاج الثلاثى عبارة عن نوعين من المضادات الحيوية،بالاضافة الى دواء للحموضة ، والمضادات الحيوية هما "كلارثروميسين" ، ودواء آخر" امكسوسلين" موضحة انه العلاج كان فعالا من قبل ولكن فى الــــ 5 سنوات الأخيرة أصبحت البكتيريا الحلزونية  مقاومة لهذين النوعين من المضادات الحيوية الموجودة لعلاجه.
 
وقال: فى مصر نحتاج لتغيير العلاج والبدء فى علاجات أخرى أكثر فعالية، ونحتاج لعمل مزرعة للبكتيريا لتحديد نوع العلاج المناسب لها، ويكون العلاج قادر على الشفاء التام من الجرثومة، لافتا إلى أنه فى ختام المؤتمر تم مناقشة تدريب الأطباء على كيفية عمل الأبحاث، ثم تدريب الأطباء على تشخيص أمراض الكبد والجهاز الهضمى.
 
 

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