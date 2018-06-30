video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 07:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد الجار الله: 30 يونيو يوم عظيم فى تاريخ مصر

السبت، 30 يونيو 2018 06:34 م
أحمد الجار الله: 30 يونيو يوم عظيم فى تاريخ مصر الكاتب أحمد الجار الله
كتب أحمد جودة
إضافة تعليق

قال الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن 30 يونيو يوم عظيم فى تاريخ مصر، مضيفًا «لقد صحا الشعب المصرى من الذين خدعوه فى 25 يناير وسلبوه سلطته وحكموه باسم الدين، خدعوه عندما قالوا له إنهم بتوع ربنا، وتبين أنهم بتوع الشيطان، كادوا أن يبيعوا مصر، 30 يونيه يوم عظيم لمصر والعالم العربى، شكرآ لشعب مصر وجيشها ووزير دفاعها يومها السيسي».

تغريدة أحمد الجار الله
تغريدة أحمد الجار الله

وأضاف الجارالله عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": «يا شعب مصر تذكروا هذا اليوم، لقد تخلصتم من أكبر خدعه فى تاريخ قيادة الشعوب، لقد تخلصتم ممن خدعوكم وقالوا لكم إحنا بتوع ربنا، وإننا حكام نخشى الله فى حكم شعوبنا، وتبين أنهم نصابون وقتله وأنهم طلاب حكم، لقد اسقطتموهم إلى الأبد لكم ولجيشكم العظيم التقدير ولوزير دفاعكم يومها السيسي الشكر».

جانب من تغريدات الجارالله
جانب من تغريدات الجارالله

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أحمد الجارالله: 30 يونيو أنقذت العالم العربى من الإخوان وصححت أوضاع مغلوطة

أحمد الجارالله: نتوقع رد فعل بضرب مواقع البرامج الصاروخية الإيرانية

احمد الجارالله

30 يونيو

الرئيس السيسى




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة