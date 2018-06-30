أحمد الجار الله: 30 يونيو يوم عظيم فى تاريخ مصر

كتب أحمد جودة

قال الكاتب أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن 30 يونيو يوم عظيم فى تاريخ مصر، مضيفًا «لقد صحا الشعب المصرى من الذين خدعوه فى 25 يناير وسلبوه سلطته وحكموه باسم الدين، خدعوه عندما قالوا له إنهم بتوع ربنا، وتبين أنهم بتوع الشيطان، كادوا أن يبيعوا مصر، 30 يونيه يوم عظيم لمصر والعالم العربى، شكرآ لشعب مصر وجيشها ووزير دفاعها يومها السيسي».



تغريدة أحمد الجار الله

وأضاف الجارالله عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": «يا شعب مصر تذكروا هذا اليوم، لقد تخلصتم من أكبر خدعه فى تاريخ قيادة الشعوب، لقد تخلصتم ممن خدعوكم وقالوا لكم إحنا بتوع ربنا، وإننا حكام نخشى الله فى حكم شعوبنا، وتبين أنهم نصابون وقتله وأنهم طلاب حكم، لقد اسقطتموهم إلى الأبد لكم ولجيشكم العظيم التقدير ولوزير دفاعكم يومها السيسي الشكر».