656 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة العربية فى 1777 لجنة

كتب محمود طه حسين

بدأ قبل قليل، 656 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، أداء امتحان اللغة العربية، موزعين على 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا.

وشهدت لجان السير، تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، مع توجيه تعليمات للطلاب بعدم الدخول بتليفونات محمولة داخل اللجنة، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.