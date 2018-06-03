656 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة العربية فى 1777 لجنة

بدأ قبل قليل، 656 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، أداء امتحان اللغة العربية، موزعين على 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا.
وشهدت لجان السير، تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، مع توجيه تعليمات للطلاب بعدم الدخول بتليفونات محمولة داخل اللجنة، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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