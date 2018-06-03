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24 رحلة تعود من الأراضى المقدسة على متنها أكثر من 4 آلاف معتمر

الأحد، 03 يونيو 2018 09:16 م
24 رحلة تعود من الأراضى المقدسة على متنها أكثر من 4 آلاف معتمر معتمرون - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، 4 آلاف و810 معتمرين عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم انهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد ومبنى 1 بالمطار القديم . 
 
ووصلت إلى مطار القاهرة الدولى 13 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران قادمة من مطار جدة الدولى، بينما وصلت 5 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، وكان فى استقبالهم فرق من العلاقات العامة التابعين لشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم. 
 
كما وصلت 4 رحلات تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، ورحلتين تابعتين لشركات خاصة وتم انهاء اجراءات وصولهم عبر مبنى رقم 2 بالمطار الجديد وصالة رقم 1 بالمطار القديم.
 
 
 
 

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