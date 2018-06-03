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13 قتيلا على الأقل فى هجومين مسلحين وسط نيجيريا

الأحد، 03 يونيو 2018 10:47 م
13 قتيلا على الأقل فى هجومين مسلحين وسط نيجيريا مسلحون - أرشيفية
ماكوردى (أ ف ب)
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قُتل 13 شخصا على الأقل الأحد، فى هجومين منفصلين فى ولاية بنيو فى وسط نيجيريا، فى منطقة تشهد اشتباكات بين مزارعين مسيحيين ورعاة ماشية من البدو، بحسب ما أعلن مسؤولون محليون.

ووقع الهجوم الأول ليلا حين اقتحم مسلحون يُعتقد أنهم رعاة ماشية قرية تسيدو وقتلوا 7 أشخاص بينهم نساء وأطفال واخذوا امرأة رهينة، بحسب تردو نيور كنتى رئيس مجلس الحكومة المحلية فى كواندى.

وهاجم الرعاة المسلحون القرية بعيد منتصف الليل أثناء نوم السكان.

وقال المتحدث "بحسب المعلومات المتوفرة لقد أطلقوا النار بشكل متقطع وبطريقة عشوائية بكل الاتجاهات مثيرين الذعر".

وقال كنتى "فى نهاية الأمر قُتل 7 أشخاص وجُرح 6 آخرون وفر الرعاة وأخذوا معهم امرأة بعد أن أحرقوا منازل ومزارع عدة فى المنطقة".

وأكد أحد السكان ويدعى مسورتر أنجر حصول الهجوم، مضيفا أن "الجميع كان قد خلد للنوم عندما سُمع اطلاق نار متقطع فى كل انحاء القرية".

 


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