يد تحمل السلاح وأخرى تنقذ المرضى.. الشرطة تعالج عشرات المرضى بالمجان

كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتوطيد أواصر الصلة بين جهاز الشرطة والمواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين ورجال الشرطة وأسرهم، والمحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة ونزلاء السجون من خلال توجيه العديد من القوافل الطبية، وفتح العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة للمواطنين وتقديم الخدمات الطبية بالمجان .

وأسفرت جهود القوافل الطبية التى وجهها قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بإشراف اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية،خلال شهر، والتى ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية علاج 3179 مواطنا فى الإسكندرية، حيث وجهت مديرية أمن الإسكندرية قافلة طبية ضمن مبادرة ( معًا لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة ) لأهالى منطقة " بشاير الخير 1 " بغيط العنب بحى غرب الإسكندرية.

وأرسلت مديرية أمن الغربية قافلة طبية أجرت الكشف الطبى على (158) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق المديرية، وتم توقيع الكشف الطبى على (635) مواطن بقرية أبيار بدائرة مركز شرطة كفرالزيات وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وبدورها، وقعت مديرية أمن قنا الكشف الطبى على (182) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق المديرية، وكذ1توقيع الكشف الطبى على (263) مواطنا بقرية حجازة قبلى بدائرة مركز شرطة قوص وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ومن ناحيتها، أجرت مديرية أمن القاهرة الكشف الطبى على ( 89 ) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ووجهت مديرية أمن الجيزة قافلة طبية أجرت الكشف الطبى على ( 116) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بأقسام الشرطة بمنطقتى شمال وغرب الجيزة وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وأثمرت جهود القوافل الطبية فى منطقة سجون طره عن توقيع الكشف الطبى على (330) مسجونا وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وفى سجن الاستئناف تم توقيع الكشف الطبى على (85) مسجونا وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ومن جانبها، نجحت مديرية أمن القليوبية ومنطقة سجون أبو زعبل فى توقيع الكشف الطبى على (378) حالة شملت عددٍ من السجناء والمحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق المديرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وبدورها، أجرت مديرية أمن السويس الكشف الطبى على (180) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق المديرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وأجرت مديرية أمن الإسماعيلية الكشف الطبى على (199) حالة شملت عددٍ من المحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق المديرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ونسقت مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة، الإسكندرية" مع مسئولى عددٍ من الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب الواقعة فى النطاق الجغرافى لمستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على (427) حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمواطنين.