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وفاة الناقد والروائى التونسى حسين الواد عن عمر يناهز 70 عاما

الأحد، 03 يونيو 2018 02:41 م
وفاة الناقد والروائى التونسى حسين الواد عن عمر يناهز 70 عاما الناقد والروائى التونسى حسين الواد
رويترز
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رحل الناقد والروائى والأكاديمى التونسى حسين الواد الليلة الماضية عن عمر ناهز 70 عاما تاركا خلفه إرثا ثقافيا كبيرا.

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء إن الواد توفى فى المملكة السعودية حيث "تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات هناك حيث لفظ أنفاسه الأخيرة".

ولد الواد فى مدينة المكنين بولاية المنستير فى شرق تونس عام 1948 وحصل على الدكتوراه فى اللغة العربية وآدابها عام 1987 من الجامعة التونسية.

شغل العديد من المناصب الأكاديمية منها عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة القيروان ومدير معهد بورقيبة للغات الحية وممثل تونس بالمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) كما كان أستاذا للأدب والنقد بجامعة الملك سعود فى الرياض.

أصدر العديد من المؤلفات فى الأدب والشعر مثل (فى تأريخ الأدب - مفاهيم ومناهج) و(جمالية الأنا فى شعر الأعشى الكبير) و(شيء... من الأدب واللغة) و(اللغة الشعر فى ديوان أبى تمام) و(حرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد فى العصر العباسي(.

حصل عام 2011 على جائزة الكومار الذهبى للرواية العربية عن رواية (روائح المدينة) كما وصلت روايته (سعادته... السيد الوزير) إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2013.

وفى عام 2018 فاز بجائزة توفيق بكار التقديرية من معرض تونس الدولى للكتاب عن مجمل أعماله.


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