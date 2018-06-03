وزير الصناعة اللبنانى: نأمل فى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية

بيروت (أ ش أ)

أعرب وزير الصناعة اللبنانى فى حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، عن أمله فى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة فى أسرع وقت ممكن، حتى يتسنى لها أن تتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الملحة والحساسة ومعالجتها.

وأشار الوزير اللبنانى – فى تصريحات صحفية له اليوم – إلى أن مشاكل وأزمات الاقتصاد وفرص العمل والمشاكل الاجتماعي، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة القادمة عقب تشكيلها، خاصة فيما يتعلق بنواحى الصناعة والزراعة والسياحة وتقديم الخدمات، فى ضوء أن الوضع الاقتصادى للبنان حساس ودقيق جدا.

واعتبر "الحاج حسن" أن تدهور الأوضاع الاقتصادية مرجعه عدم وجود رؤية الاقتصادية لدى الدولة اللبنانية، والأزمة السورية وضغط النازحين السوريين على الاقتصاد اللبناني، وغياب البرنامج الإنمائى الشامل والمخطط التوجيهى الإنمائى فى البلد، مؤكدا أن هذا البرنامج يجب أن يمنح أولوية للنهوض بلبنان.