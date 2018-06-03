وزير الإعلام اليمنى يطالب المنظمات الدولية بمنع الحوثيين من تجنيد الأطفال

صنعاء (أ ش أ)

وجه وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى، اليوم الأحد، نداء عاجلا إلى المبعوث الأممى لليمن والمنظمات الدولية، وطالبهم بالتدخل العاجل بشأن تجنيد الحوثيين للأطفال.

وقال وزير الإعلام اليمنى - فى تصريح وفقًا لقناة العربية الحدث الإخبارية، إن أكثر من 200 طفل من الساكنين فى دار الأيتام بصنعاء لقوا مصرعهم بعد قيام الحوثيين بالزج بهم فى جبهات القتال.

ومن جانبه، اتهم وكيل محافظة إب محمد الدعام مليشيات الحوثى بتجنيد الأطفال والشباب فى المحافظة، والزج بهم للقتال، لافتًا إلى أن تجنيد الأطفال ارتفع بشكل كبير بعد تهاوى المليشيات فى جبهة الساحل الغربى.

وحذر الدعام من أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، وستتم محاسبة كل من يشارك فيها، كما طالب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بتسجيل وحصر هذه الجرائم التى تقوم بها المليشيات لاستهداف شريحة الأطفال والزج بهم فى الحرب.