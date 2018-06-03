نقابة العاملين بالنظافة تشارك "البيئة" فى يومها العالمى.. الثلاثاء

قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إنه تلقى دعوة من وزارة البيئة للمشاركة بفعاليات احتفالية يوم البيئة العالمى، والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت وزارة البيئة، حسب بيان أصدرته نقابة العاملين بالنظافة، أنه سيتم تكريم النقيب العام، لما تقدمه النقابة من دعم ومساندة لقضايا البيئة الوطنية.