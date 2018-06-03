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نقابة العاملين بالنظافة تشارك "البيئة" فى يومها العالمى.. الثلاثاء

الأحد، 03 يونيو 2018 09:18 م
نقابة العاملين بالنظافة تشارك "البيئة" فى يومها العالمى.. الثلاثاء أمين حسن نقيب العاملين بالنظافة
كتبت آية دعبس
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قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إنه تلقى دعوة من وزارة البيئة للمشاركة بفعاليات احتفالية يوم البيئة العالمى، والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

 
وأكدت وزارة البيئة، حسب بيان أصدرته نقابة العاملين بالنظافة، أنه سيتم تكريم النقيب العام، لما تقدمه النقابة من دعم ومساندة لقضايا البيئة الوطنية.
 
وتحتفل زارة البيئة، بيوم البيئة العالمى  والذى يعقد هذا العام  تحت شعار (التغلب على التلوث البلاستيكى ) بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا CEDARE وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وذلك بهدف زيادة التوعية بأضرار ومخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الأستخدام والتحول إلى البدائل الأخرى الأكثر أمنا على الصحة والبيئة، يوم الثلاثاء المقبل، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ومحمد شهاب رئيس جهاز شئون البيئة.
 
 
 
 

 


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العاملين بالنظافة

نقابة العاملين بالنظافة

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