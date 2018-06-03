نتائج رسمية: المحافظ يانشا فى طليعة نتائج الانتخابات التشريعية بسلوفينيا

ليوبليانا (أ ف ب)

أفادت نتائج رسمية غير نهائية الأحد، للانتخابات التشريعية فى سلوفينيا، أن رئيس الحكومة المحافظ السابق يانيز يانشا يتقدم على منافسيه، إلا أنه قد يجد صعوبة فى تأمين أكثرية تتيح له تشكيل حكومة.

وبعد فرز أكثر من 75% من بطاقات الاقتراع حاز حزب الوسط الحديث بزعامة يانشا 25،2 % من الأصوات متقدما على المرشح المستقل ماريان ساريتس (12,7 %).

وحصل حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته ميرو تسيرار على 9,4 %، وراء حليفه الحزب الاشتراكى الديموقراطى يسار وسط الذى نال 9،9 %، فيما حصل حزب ليفيكا اليسارى على 9,1 %.