نائب وزير الداخلية اليمنى: قوات أمن الحديدۃ جاهزة للقيام بمهامها فور التحرير

إيمان حنا

أكد نائب وزير الداخلية اللواء الركن على ناصر لخشع على جاهزية إدارة أمن الحديدۃ للقيام بمهامها اللازمة فور تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثى الانقلابية.. موجها بتجهيز القوۃ الأمنية كخطوة أولية والاستعداد للمهام وإنشاء معسكر لاستقبال القوۃ وإعدادها، جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الداخلية، اليوم، الأحد، مع نائب مدير أمن محافظة الحديدۃ العقيد صادق عطية.

وأشاد اللواء الركن لخشع بالانتصارات التى تحققت فى جبهة الساحل الغربى ودور ألوية العمالقة والمقاومة التهامية بتحقيق تلك الانتصارات، ومن جانبه أكد نائب مدير أمن الحديدۃ قدرة قوات أمن الحديدة على تولى مهامها وممارسة عملها فى الوقت المناسب وبتوجيهات من قيادة وزارة الداخلية.