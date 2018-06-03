نائب عراقى يطالب بتدويل أزمة المياه ويحمل تركيا وإيران مسئولية جفاف نهر دجلة

بغداد (أ ش أ)

طالب النائب العراقى رعد الدهلكى بتدويل أزمة المياه فى العراق، محملا دول الجوار مسئولية الكارثة الانسانية التى ستتعرض لها بلاده إثر جفاف نهر دجلة وراوفده جراء سد إليسو الذى اقامته تركيا على النهر وآخر أنشأته إيران على نهر الزاب .

وقال الدهلكى ـ فى بيان اليوم الأحد،أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إنه فى الوقت الذى تتجه أنظار العراقيين إلى اليوم الذى يستقر فيه العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا من خلال البدء بعملية سياسية عبر انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية حقيقية، الا اننا نتفاجىء بكارثة شح المياه فى العراق بسبب دول الجوار.

وأضاف أن العراق وشعبه وقعا ضحية سلسلة من المؤامرات الداخلية والخارجية، فبعد خوض معارك تحرير البلاد من رجس التنظيمات الداعشية الارهابية والتى كانت تمول خارجيا وبعد خروجنا من هذه المحنة الكبيرة منتصرين، بدأنا نخوض معركة الإعمار والبناء إلا أنه لم يرق لبعض الدول أن يخرج العراق من أزمته منتصرا فأرادت أن تدخلنا فى دوامة اخرى للنيل من هذا البلد وشعبه العظيم.

وحمل الدهلكى دول الجوار مسئولية الكارثة الانسانية التى سيتعرض لها العراق بسبب شح المياه، كما حمل أيضا الحكومة ووزارة الخارجية مسئولية عدم إبرام المعاهدات وبما يضمن الحفاظ على حصة العراق من نهرى دجلة والفرات وفروعه المرتبطة مع دول الجوار.

وكان زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر قد أمهل الحكومة "بضعة أيام" لإنهاء أزمتى الماء والكهرباء فى العراق.