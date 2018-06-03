video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب عراقى يطالب بتدويل أزمة المياه ويحمل تركيا وإيران مسئولية جفاف نهر دجلة

الأحد، 03 يونيو 2018 10:23 ص
نائب عراقى يطالب بتدويل أزمة المياه ويحمل تركيا وإيران مسئولية جفاف نهر دجلة رئيس وزراء العراق حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

طالب النائب العراقى رعد الدهلكى بتدويل أزمة المياه فى العراق، محملا دول الجوار مسئولية الكارثة الانسانية التى ستتعرض لها بلاده إثر جفاف نهر دجلة وراوفده جراء سد إليسو الذى اقامته تركيا على النهر وآخر أنشأته إيران على نهر الزاب .

وقال الدهلكى ـ فى بيان اليوم الأحد،أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إنه فى الوقت الذى تتجه أنظار العراقيين إلى اليوم الذى يستقر فيه العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا من خلال البدء بعملية سياسية عبر انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية حقيقية، الا اننا نتفاجىء بكارثة شح المياه فى العراق بسبب دول الجوار.

وأضاف أن العراق وشعبه وقعا ضحية سلسلة من المؤامرات الداخلية والخارجية، فبعد خوض معارك تحرير البلاد من رجس التنظيمات الداعشية الارهابية والتى كانت تمول خارجيا وبعد خروجنا من هذه المحنة الكبيرة منتصرين، بدأنا نخوض معركة الإعمار والبناء إلا أنه لم يرق لبعض الدول أن يخرج العراق من أزمته منتصرا فأرادت أن تدخلنا فى دوامة اخرى للنيل من هذا البلد وشعبه العظيم.

وحمل الدهلكى دول الجوار مسئولية الكارثة الانسانية التى سيتعرض لها العراق بسبب شح المياه، كما حمل أيضا الحكومة ووزارة الخارجية مسئولية عدم إبرام المعاهدات وبما يضمن الحفاظ على حصة العراق من نهرى دجلة والفرات وفروعه المرتبطة مع دول الجوار.

وكان زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر قد أمهل الحكومة "بضعة أيام" لإنهاء أزمتى الماء والكهرباء فى العراق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو يظهر جفاف نهر دجلة بعد ملء خزان سد "إليسو" التركى

العراق: انطلاق عملية تحرير عدد من المناطق غرب نهر دجلة من تنظيم "داعش"

مقاتلو "داعش" يلقون أنفسهم فى نهر دجلة أمام تقدم القوات العراقية بالموصل

نهر دجله

جفاف نهر دجله

العراق

تركيا

ايران




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة