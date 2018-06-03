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الأحد، 03 يونيو 2018 11:44 م
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موجز 10 مساء.. السيسى يوجه ببذل أقصى جهد للانتهاء من تشييد المدن الجديدة

الأحد، 03 يونيو 2018 10:00 م
موجز 10 مساء.. السيسى يوجه ببذل أقصى جهد للانتهاء من تشييد المدن الجديدة السيسى
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اليوم الأحد، اجتماعاً مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف. ووجه الرئيس السيسى بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل الانتهاء من تشييد المدن الجديدة في المواعيد المقررة.
 
 
 
 
 
 
نشر المطرب والممثل الأمريكى أشر، عبر حسابته على "فيس بوك"، مجموعة من الصور الجديدة له خلال زيارته لواحة سيوة، للاستمتاع بإجازته.
 
 
 
 
 
 
استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، 4 آلاف و810 معتمرين عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم انهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد ومبنى 1 بالمطار القديم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الفريق صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى والذى نقل له تهنئة الرئيس السودانى عمر البشير بمناسبة بدء فترة رئاسية جديدة له.
 
 
 
 
قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بناء على الطلب الذى تقدم به صاحب شحنة القمح الروسى المقدرة بـ63 ألف طن إلى هيئة الرقابة على الصادرات الواردات بشأن إعادة تحليل عينات من شحنة القمح فى المعامل التابعة لمعهد أمراض النبات، تمت إعادة التحليل، وأظهرت النتائج أن نسبة الأرجوت وفقا للنتائج النهائية 0.01% وعليه سيتم الإفراج عن الشحنة بعد غربلتها.
 
 
 
 
 
نشر جون كاسن، السفير البريطانى، فيديو له مع فريق السفارة البريطانية فى القاهرة، وهم يقومون بإعداد التمر لتوزيعه على الصائمين قبل وقت الإفطار.
 
 
 
 
 
 
 
تأخر المنتخب السعودى، أمام نظيره البيروفى، بهدفين دون مقابل، فى المباراة الودية، المقامة بينهما حاليا فى مدينة سانت جالين السويسرية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا بداية من 14 يونيو الحالى حتى 15 يوليو المقبل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لازال المشهد فى الأردن ضبابيا، ما بين حكومة تسعى إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى لإنقاذ مقدرات البلاد ومعارضة إخوانية تؤجج الشارع ضد القرارات الوزارية وتحاول تسلق المشهد السياسى على جسد الشعب الأردنى، وصوت العقل الذى يأتى من القصر الملكى داعيا إلى حوار وطنى يرتقى بالبلاد بعيدا عن الأزمات ويحافظ على الاستقرار.
 
 
 
 
 
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تشهد المصارعة الحرة، سيناريوهات مذهلة ترضى غرور جماهيرها، والتى تعشق هذه اللعبة وتستمع بها وتحرص على حضور عروضها المختلفة.

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موجز اخبار العاشرة

السيسى

المدن الجديدة




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