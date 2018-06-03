موجز أخبار الساعة 6.. "القوى العاملة" بالبرلمان توافق على زيادة المعاشات 15%

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها، موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى.

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وذلك بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ووزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى.

قرر النائب العام إحالة المتهمة منى المذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجمتع والتعدى على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن رفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل خلال العام المالى الجديد 2018/2019 من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدعم العينى بوابة الفساد، وقد أعلنت ذلك صراحة قبل ذلك، وما حدث فى وزارة التموين دليل على ذلك.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر مليون و675 ألف و456 علبة لبن أطفال لعمر أقل من 6 أشهر، ومليون و214 الف و116 علبة لبن أطفال فوق عمر 6 أشهر كمخزون استراتيجى من ألبان الأطفال "شبيه لبن الأم" يكفى لمدة ثلاثة شهور على مستوى الجمهورية.

قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن صفحات الغش والمزعوم "شاومينج"، فشلوا فى تصوير أسئلة مادة الاستاتيكا، لافتًا إلى أن عصر التسريب قبل الامتحان انتهى، وأنه لا تهاون فى ضبط العملية التعليمية.

هنا الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الجميع من إعلاميين ورؤساء اللجان والهيئة الفنية على مرور امتحان اللغة العربية بسلام، وهدوء مؤكدا أن الامتحان جاء مطابقا للمواصفات.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة التربية والتعليم بتقليص عدد أسئلة امتحانات البوكليت للثانوية هذا العام، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم تقليص أسئلة امتحانات البوكليت للثانوية العامة واستمرار العمل بنظام البوكليت الذى تم تطبيقه العام الماضى وعدم إدخال أية تعديلات عليه.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بأن استخدام عقار «سوفالدي» المخصص لعلاج فيروس سى له تأثير سلبي على خلايا الكبد، وينتج عنه تكوين بؤر سرطانية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مؤكدةً أن عقار "سوفالدي" آمن تماماً ولا يسبب السرطان، وأنه لا علاقة على الإطلاق بين استخدام المريض لعقار السوفالدي وإصابته بالسرطان حيث أن الإصابة بالسرطان تأتي بسبب التليف الكبدي والذي يكون في أخر مراحل الالتهاب الفيروس الكبدي f4.

تبرع عدد من ضباط الشرطة بقطاعات وزارة الداخلية، بجزء من رواتبهم لسداد ديون الغارمات من نزيلات السجون المصرية، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة "أمان الخير" والجمعيات الخيرية بسداد ديون عدد كبير من الغارمين والغارمات المحبوسين بعد عمل حصر بحالاتهم، وسددت تلك الجمعيات بالفعل الديون عنهم.

عاد النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، لدائرة اهتمامات نادى برشلونة الإسبانى فى ظل حالة الغموض التى تسيطر على صفقة التعاقد مع الفرنسى جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسبانى هذا الصيف.

دعا رئيس الاتحاد الفلسطينى لكرة القدم جبريل الرجوب الأحد إلى "حرق" صور النجم ليونيل ميسى حال مشاركته فى المباراة الودية بين منتخب بلاده الأرجنتين وإسرائيل، والمقررة الأسبوع المقبل فى القدس.

علم "اليوم السابع" أن صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب النادى الإسماعيلى لصفوف الزمالك لن تكون نظير سداد مقابل مادى فقط من جانب القلعة البيضاء وإنما ينتقل كذلك لاعبين لقلعة الدراويش.

كشفت غرفة عمليات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، عن تقريرها لليوم الأول فى الثانوية العامة الذى أدى فيه 588 ألفا و463 طالبا وطالبة الامتحان بـ17 ألفا و777 لجنة على مستوى الجمهورية.

فجر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، قنبلة مدوية فى الساحة الكروية بعد إعلان التعاقد بشكل رسمى مع إبراهيم حسن صانع ألعاب الإسماعيلى ليكون أولى الصفقات الرسمية لفريق الكرة خلال الانتقالات الصيفية.

تجرى إدارة محميات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، عمليات رصد بحرى، لرصد تحركات الحوت الأزرق بعد ظهورة خلال الأيام الماضية بمنطقة خليج العقبة، والمتوقع مرورة لنطاق شواطئ البحر الأحمر فى طريقة للمياه الباردة.