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موجز أخبار الساعة 1.. اللغة العربية تضفى البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة

الأحد، 03 يونيو 2018 01:00 م
موجز أخبار الساعة 1.. اللغة العربية تضفى البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
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نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها  الارتياح بين أولياء أمور طلاب الثانوية بعد امتحان اللغة العربية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:
 
امتحانات الثانوية العامة 2018
 
 
شهدت لجان الثانوية العامة بمدرستى شبرا الإعدادية بنين والتوفيقية الثانوية بروض الفرج بمحافظة القاهرة ، تجمع عدد كبير لأولياء الأمور أمام بوابات المدرستين للاطمئنان على أبنائهم لانتهاء امتحان العربى فى أول ماراثون امتحانات الثانوية العامة.
 
 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، أن عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ بداية مسيرة "العودة"، فى نهاية  مارس الماضى، وصل إلى 123 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 13 ألف آخرين.
 
 
مهاجرين
 
 
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان، اليوم الأحد، انتشال جثث 11 مهاجرًا وإنقاذ 67 آخرين كانوا على متن مركب صيد "بصدد الغرق"، قبالة السواحل الجنوبية لتونس.
 
 
 
أكد مصدر بغرفة عمليات التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم رصد حالتى غش بلجان الثانوية العامة بالمنوفية حتى الآن، بالإضافة إلى حالة تسريب الامتحان على يد طالب بإحدى اللجان بمدينة شبين الكوم.
 
الحوت الأزرق
 
 
سجلت أجهزة الرصد البيئى، التابعة لوزارة البيئة، دخول الحوت الأزرق من فصيلة القزم "بريفكودا"، لأول مرة فى التاريخ، إلى منطقة حوض البحر الأحمر.

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