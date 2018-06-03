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منى المذبوح ترتدى الحجاب أثناء نظر تجديد حبسها أمام جنح النزهة

الأحد، 03 يونيو 2018 12:21 م
منى المذبوح ترتدى الحجاب أثناء نظر تجديد حبسها أمام جنح النزهة اللبنانية منى المذبوح-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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انتهت محكمة جنح النزهة منذ قليل، من نظر تجديد حبس اللبنانية منى مذبوح، فى اتهامها بالتطاول على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
 
ووصلت المتهمة تحت حراسة أمنية مشددة من الشرطة النسائية مرتدية الحجاب وظهر عليها علامات الخوف والاضطراب.
 
 
كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.
 
 

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