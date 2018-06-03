مميش: عبور 445 سفينة قناة السويس بحمولة 30.8 مليون طن فى 9 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس،ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 9 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى وحتى الجمعة ، عبور 445 سفينة بحمولة 30.8 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، إن يوم الخميس قبل الماضى عبرت القناه 52 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، كما عبرت يوم الجمعة 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن من الإتجاهين، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن ، وعبرت يوم الأحد المجرى الملاحى للقناه 59 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، فيما عبرت يوم الاثنين 43 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، كما عبرت يوم الثلاثاء 42 سفينة قناة السويس، بحمولة 2.2 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 58 سفينة القناه بحمولة 4.8 مليون طن، بينما عبرت يوم الخميس 45 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن من الإتجاهين، وعبرت يوم الجمعة 53 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن من الإتجاهين، ليصل إجمالى عبورالسفن خلال 9 أيام فقط إلى 445 سفينة بحمولة 30.8 مليون طن.