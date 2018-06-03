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مميش: سيتم تحقيق أكبر عائد فى تاريخ قناة السويس هذا العام

الأحد، 03 يونيو 2018 09:38 م
مميش: سيتم تحقيق أكبر عائد فى تاريخ قناة السويس هذا العام مهاب مميش
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إنه سيتم تحقيق أكبر عائد فى تاريخ القناة هذا العام، مشيراً إلى أن العائد سيزيد بعد ذلك، لأنه تم وضع الأسس وبدأ جنى الثمار.

وأضاف مميش، خلال لقائه بفضائية "روسيا اليوم"، أنه تم تحقيق 16% زيادة فى الدولار وهم رقم كبير جداً، وذلك نتيجة السياسات التسويقية وتأمين قناة السويس والأمن الملاحى، مشيراً إلى أنه يتم تقديم حوافز عدة لتشجيع المستثمرين.

وأوضح أن المستثمرين عندما يجدون زيادة فى أعداد السفن بقناة السويس وزيادة فى الأرباح، فيقوم بالاستثمار فى المنطقة، مضيفاً أنه يتم توفير الشعور بالأمان، مما يؤدى لجذب أكثر عدد من المستثمرين.

وتابع: "لن نغفل أعيننا عن أى تطوير فى قنوات منافسة، لأننا لا بد أن نكون الأحسن والأسرع"، موضحاً أن قناة السويس هى القناة الأولى فى العالم ولمدة سنوات قادمة.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحاً أن ذلك يتم من ميزانية المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية.

 


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