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مقتل شرطى وإصابة آخر فى انفجار عبوة ناسفة بديالى بالعراق

الأحد، 03 يونيو 2018 08:55 م
مقتل شرطى وإصابة آخر فى انفجار عبوة ناسفة بديالى بالعراق الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مسؤول محلى فى محافظة ديالى العراقية، اليوم الأحد، مقتل شرطى وإصابة آخر؛ جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية شمال شرق المحافظة.

وقال عواد الربيعى رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس ناحية أبى صيدا -فى تصريح لقناة (السومرية نيوز)- "إن شرطيًا قُتل وأصيب آخر بجروح حرجة إثر انفجار عبوة ناسفة فى دورية راجلة قرب بساتين شيخى فى أطراف الناحية (25كم شمال شرق بعقوبة)".

وفى سياق متصل، أفاد مصدر أمنى باعتقال أربعة إرهابيين فى عملية جرت شمال شرق ديالى.

وأوضح أن قوة أمنية مشتركة اعتقلت الأربعة فى محيط ناحية جبارة (90كم شمال شرق بعقوبة)"، لافتا إلى أن أحد المعتقلين من أهالى الموصل.

 


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