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مصرع ملكة جمال العالم للمتزوجات 2018 فى حادث مؤلم

الأحد، 03 يونيو 2018 03:20 م
مصرع ملكة جمال العالم للمتزوجات 2018 فى حادث مؤلم سانيا شاكيروفا
كتبت : شيماء عبد المنعم
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في حادث مؤسف لقيت ملكة جمال العالم للمتزوجات 2018 Missis World، سانيا شاكيروفا مصرعها، جراء حادث سير وقع فى جمهورية قرغيزستان.

وأفادت وزارة داخلية قرغيزستان، بأن حادث السير وقع في طريق باليكتشي – كاراكول، الذي يربط شرق البلاد بشمالها، وأن سبب الحادث يعود وفق المعلومات التمهيدية، إلى فقدان سائق السيارة السيطرة عليها، وتابعت أن راكبا آخر كان داخل السيارة أصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى.

 

وكانت سانيا شاكيروفا فازت الربيع الماضي بمسابقة "Miss Universe Beauty" التى جرت فى مدينة نها ترانج الفيتنامية، حيث منحت لقب ملكة جمال العالم للمتزوجات (Missis World).

 


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ملكة جمال العالم

مصرح ملكة جمال العالم للمتزوجات




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