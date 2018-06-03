مصرع متسلقين إثر سقوطهما من كتلة صخرية بمتنزه بشمال كاليفورنيا

رويترز

ذكرت إدارة المتنزهات الوطنية الأمريكية أن متسلقين إثنين توفيا، يوم السبت، إثر سقوطهما خلال محاولتهما تسلق منحدر (إل كابيتان) الصخرى بمتنزه يوسيميتى الوطنى فى شمال كاليفورنيا.

وقالت الإدارة إن الحادث وقع الساعة الثالثة والربع عندما كان الاثنان يتسلقان ما يطلق عليه مسار (فريبلاست) فى منحدر إل كابيتان. ولم تنشر تفاصيل أخرى فيما بدأ المتنزه التحقيق فى الحادث.

وقالت إدارة المتنزهات إنها لن تعلن عن هوية المتسلقين حتى يتم إخطار عائلتيهما، ويعد منحدر إل كابيتان الواقع على ارتفاع 914 مترا أحد أشهر المعالم بمتنزه يوسيميتى ويعتبر تحديا كبيرا لمتسلقى الصخور فى العالم.

وقُتل متسلق بريطانى وأصيبت زوجته بجروح بالغة فى سبتمبر الماضى عندما أمطر انهيار صخرى من منحدر إل كابيتان قطعا صخرية على مسار للمتنزهين.

ويقع أكثر من 100 حادث تسلق فى يوسيميتى كل عام وتوفى 51 متسلقا من عام 1970 حتى عام 1990 وفقا لبيانات نشرتها إدارة المتنزهات على الإنترنت.