مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين سقطوا من أعلى سقالة بسوق السمك فى بورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

لقى "ع ث ع" 65 سنة مصرعه وإصابة 2 إثر سقوطهما من أعلى سقالة بسوق السمك الجديد ببورسعيد، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد مصرع "ع ث ع" 65 سنة وإصابة عاملين نقاشة سقطا أثناء عملهما بالسوق الجديد بدائرة حى العرب، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بورسعيد العام وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين لحين تماثلهما للشفاء.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.