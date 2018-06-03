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مصرع عاطل فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالإسكندرية

الأحد، 03 يونيو 2018 10:42 ص
مصرع عاطل فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالإسكندرية جثة - صورة أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى عاطل مصرعه بالإسكندرية بعد طعنه بسلاح أبيض لوجود فى مشاجرة، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من مستشفى سموحه الجامعى بوصول "ي ح ي" 27 سنة عاطل مصاب بجرحين طعنيين بالرقبة من الجهة اليمنى وآخرين بالظهر وتوفى.

 

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى "ع ن ع" 36 سنة عاطل لوجود خلافات مالية بينهما  تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى على المتوفى بسلاح أبيض "مطواه " كان بحوزته محدثا إصابته التى أودت بحياته.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف وتم إخطار النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان الرمل وجارى العرض على النيابة.

 


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