مصرع شخصين فى تحطم طائرة صغيرة بالولايات المتحدة

(أ ف ب)

تحطمت طائرة صغيرة تقل أربعة اشخاص فى المحيط قبالة جزيرة لونج آيلاند فى الولايات المتحدة ما أسفر عن مقتل اثنين من ركابها وفقدان اثنين آخرين، بحسب ما أعلن خفر السواحل الأميركى السبت.

وأفاد بيان خفر السواحل أن الطائرة من طراز "بايبر بيه إيه-31 نافاجو" تحطمت على بعد نحو 1,6 كلم قبالة لونغ آيلاند وكان "على متنها أربعة أشخاص".

وتم "انتشال" جثتى شخصين فى حين "تجرى فرق (الانقاذ) فى الموقع عمليات بحث للعثور على شخصيت آخرين فقدا".

وأكد خفر السواحل أنه يجرى عمليات البحث بالاشتراك مع عناصر من حرس الجو الوطنى والشرطة ومراكب صيد محلية. ولم يحدد سبب تحطم الطائرة.