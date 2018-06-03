مستشار ترامب الاقتصادى يقر بخطر اندلاع حرب تجارية

واشنطن (أ ف ب)

أقر كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب الأحد، بأن النزاع التجارى بين الولايات المتحدة وحلفائها قد تكون له تداعيات على الاقتصاد الأمريكى.

لكنه اعتبر أن انتقادات رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو مبالغ فيها بعدما رأى الأخير أن الحجة الرسمية الأمريكية لفرض رسوم جمركية جديدة "مهينة ومرفوضة".

وأعلنت واشنطن أن هذا الإجراء يهدف إلى الدفاع عن الأمن القومى للبلاد.

وصرح لارى كودلو لشبكة فوكس نيوز الأحد، أرى أن رد فعله ترودو مبالغ فيه، لا أحد ينكر أنه صديق وحليف للولايات المتحدة، ولكن علينا أن نحمى أنفسنا".

واوضح أن قرارات دونالد ترامب تهدف إلى إصلاح نظام تجارة دولى يقوضه مخادعون.

وقال "هذا ليس خطأ ترامب، إنه خطأ الصين، أوروبا، واتفاق نافتا للتبادل الحر فى أمريكا الشمالية. إنه خطأ من لا يريدون تبادلا تجاريا ورسوما جمركية وحمايات متبادلة، إن ترامب يرد على استغلال عمره عقود".

ومن جهتها، نبهت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند عبر شبكة سى إن إن إلى عقم السياسات الحمائية، وقالت "إنها عبرة العشرينات والثلاثينات، آمل فعلا بأن يأخذ الناس وقتهم فى استخلاص عبر من التاريخ وألا نعود إلى كل ذلك".

لكن الولايات المتحدة تصر على مواجهة حلفائها، وخصوصا فى إطار مجموعة السبع، عبر ضرب صناعتى الصلب والألومينيوم، وانتهى اجتماع مجموعة السبع السبت، فى كندا باحتجاج أبرز حلفاء واشنطن ومطالبتهم ترامب بالعودة عن قراره فرض الرسوم.

ويلتقى قادة مجموعة السبع الأسبوع المقبل فى كيبيك.