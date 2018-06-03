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مساعد الوزير للسجون: نحرص على المستقبل العلمى للنزلاء وأحدهم سيناقش الدكتوراه قريبا

الأحد، 03 يونيو 2018 04:30 م
مساعد الوزير للسجون: نحرص على المستقبل العلمى للنزلاء وأحدهم سيناقش الدكتوراه قريبا اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون
كتبت دينا الحسيني
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قام اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السجون بالمرور على لجان امتحانات طلاب الثانوية العامة من نزلاء السجون لمتابعة سير امتحان مادتى اللغة العربية والدينية والتأكد من تنفيذ تعليمات مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالحرص على مستقبل الطلاب داخل السجون والتنسيق التام مع وزارة التربية والتعليم.

 

من جانبه قال مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون فى تصريحات لـ”اليوم السابع” أنة تم عقد 7 لجان امتحانات لجنتين فى المنطقة المركزية ولجنتين بمنطقة قبلى وثلاث لجان بمنطقة سجون بحرى.

 

وأشار اللواء شحاتة قطاع السجون لا يدخر جهداً مع السجناء المحبوسين حرصاً على مستقبلهم التعلمى بداية من التعليم الأساسى مروراً بالتعليم الجامعى وحتى ما بعد التخرج كمرحلتى الماجستير والدكتوراه معلنا أن هناك سجين يستعد لمناقشة الدكتوراه بكلية الطب الأسبوع القادم.


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