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الأحد، 03 يونيو 2018 05:02 ص
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محلل يتوقع تراجع البورصة ثم موجة تصحيحية حتى مستوى 16700 نقطة

الأحد، 03 يونيو 2018 04:00 ص
محلل يتوقع تراجع البورصة ثم موجة تصحيحية حتى مستوى 16700 نقطة صلاح حيدر المحلل المالى
كتب هانى الحوتى
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قال صلاح حيدر المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن السوق فى جلسة نهاية الأسبوع شهد أعلى تداولات لجلسة خلال شهر رمضان منذ سنوات عديدة، وذلك بعد مبيعات مؤسسية وشهدت تعاملات الأجانب أيضا نشاطا قوية وأن اختتمت تداولات الخميس على صافى شراء للأجانب بحوالى 236 مليون جنيه، مضيفا أن التعاملات تركزت فى سهمى جلوبال تليكوم والسويدى إليكتريك بشكل مكثف للغاية والمتوقع أن تكون بعض المحافظ الاستثمارية الأجنبية تعيد هيكلة استثماراتها فى السهمين وهو ما انعكس على تلك المبيعات المكثفة فى السهمين وارتفاع قيم التعاملات إلى ما يقرب من 3.3 مليار جنيه فى جلسة واحدة بوقت أقل بساعة بسبب رمضان.
 
وأضاف حيدر، أنه بشكل عام لا يوجد سبب رئيسى يؤدى إلى تلك التراجعات أو البيع المكثف لذلك نصح المتعاملين من  التوتر فى القرار الاستثمارى أو البيع العشوائى لدى المستثمرين فى الوقت الحالى خاصة وأن السوق  تراجع إلى أقوى الدعوم الأساسية ينتظرها عند 16300 نقطة، وارتد بعض الشىء فى نهاية جلسة الخميس لذلك فإنه من المتوقع لأداء السوق خلال الأسبوع المقبل أن يشهد بعضا من التراجعات ثم عودة لتصحيحية جديدة للمؤشرات نستهدف بها نقاط على المؤشر الرئيسى مثل 16700 نقطة.
 
 

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