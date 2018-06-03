مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسى ببدء ولايته الثانية

كتبت هدى أبو بكر

هنأ مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفترة الرئاسية الجديدة، متمنيا فى برقية أرسلها المجلس للرئيس مزيدا من الرخاء والنماء، وأن يسدد خطاه فى طريق بناء مستقبل مشرق للوطن.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة ثانية لرئاسة البلاد، أمس السبت، أمام مجلس النواب.

ويعد السيسى أول رئيس يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ 13 عاما ، حيث أدى الرئيس القسم فى ولايته الأولى أمام المحكمة الدستورية العليا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فى أبريل الماضى فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية لمدة أربع سنوات قادمة بنسبة 97 % ، بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 2.92 % من اصوات الناخبين.