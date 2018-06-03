لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية

موسكو (أ ش أ)

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات خلال الـ ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الشرطة الشعبية فى جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة أربع مرات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، باستخدام مدافع الهاون عيار 82 و120 ملم، وقاذفات قنابل يدوية، وعربات المشاة القتالية، والأسلحة الثقيلة".

أضاف المتحدث ، قائلا " تعرضت للقصف مواقع الشرطة الشعبية بالقرب من قرى كالينوفو سوكولنيكى ودونيتسكيى وجيلوبوك، وقد تم إطلاق أكثر من 40 قذيفة باتجاه أراضى الجمهورية، لم تسفر عن سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين."

ودخلت هدنة جديدة، بتاريخ 30 مارس الماضى، حيز التنفيذ فى دونباس، لكن أطراف النزاع يواصلون تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذى وقع فى أوكرانيا فى شهر فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى.