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لجنة بأكتوبر تسمح باصطحاب أم لابنتها المريضة داخل اللجنة

الأحد، 03 يونيو 2018 09:28 ص
لجنة بأكتوبر تسمح باصطحاب أم لابنتها المريضة داخل اللجنة امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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سمحت لجان مدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات، لوالدة طالبة، بالدخول إلى لجان المدرسة، لاصطحاب ابنتها إلى مقعدها، والتواجد بالقرب منها، لوضعها محلول فى أحد ذراعيها.

ووجه والد الطالبة الشكر، للمسئولين عن اللجنة، مؤكدا أن ابنته منذ شهر لم ينقطع عنها المحلول نتيجة لانخفاض فى نسبة السكر فى الدم، ولم تتحسن حتى الآن،  نتيجة لخوفها من الامتحانات.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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