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لجان الثانوية العامة بشبرا تمنع دخول الطلاب بساعات اليد ومناديل الجيب

الأحد، 03 يونيو 2018 09:23 ص
لجان الثانوية العامة بشبرا تمنع دخول الطلاب بساعات اليد ومناديل الجيب اجراءات الأمن بلجان الثانوية العامة
كتب محمود راغب - تصوير كريم عبد العزيز
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منع أفراد الأمن المتواجدين بلجان مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا بمحافظة القاهرة دخول الطلاب بساعات اليد ومناديل الجيب، فى أول أيام ماراثون الثانوية العامة.

 وشهدت لجان المدرسة استياء من أولياء الأمور لتأخر دخول الطلاب 5 دقائق عن موعد الامتحان، وتحدث لهم أحد مشرفى الامتحانات بأنه سيتم تقديم كافة التسهيلات للطلاب واعطاءهم حقهم من الوقت.

ويؤدى الطلاب اليوم الأحد فى أول أيام ماراثون الثانوية العامة، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت اليوم الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

انسان

مش من حقهم

مش من حقههم منع مناديل الجيب طبعا و لا الساعات العادية . الساعات اللى تتمنع هى المتصلة بالموبايلات و النت فقط. يجب تصحيح هذا فورا و محاسبة من امر بالمنع

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