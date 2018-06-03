كييف تناشد موسكو السماح لأطباء أجانب بمعاينة مخرج أوكرانى مضرب عن الطعام

أ ف ب

ناشدت كييف، اليوم الأحد، السلطات الروسية السماح لأطباء أجانب بمعاينة المخرج الاوكرانى أوليج سينتسوف، الذى بدأ منذ أكثر من أسبوعين إضرابًا عن الطعام فى سجنه فى روسيا، وكان المخرج البالغ من العمر 41 عاما، بدأ فى 14 مايو إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه وعن سائر السجناء السياسيين الأوكرانيين المحتجزين فى روسيا التى ستستضيف اعتبارا من منتصف يونيو الجارى مباريات كأس العالم فى كرة القدم.

والأحد، كتبت وزيرة الصحة الأوكرانية بالوكالة أولانا سورون، فى تغريدة على تويتر، "لقد ناشدنا روسيا الاتحادية السماح لأطباء أوكرانيين وأجانب بمعاينة السجناء السياسيين الأوكرانيين"، وذيّلت الوزيرة تغريدتها بهاشتاج، "أطلقوا سراح سينتسوف"، وأرفقتها بنسخة عن الرسالة التى أرسلتها إلى نظيرتها الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا، ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، والتى أكدت لهما فيها على ضرورة السماح للأطباء الأجانب "بتقييم الوضع الصحى" للسجناء الأوكرانيين.

و"سينتسوف"، مخرج أفلام وثائقية وناشط معارض للكرملين اعتقل من منزله فى القرم فى 2014 بعدما ضمت موسكو شبه الجزيرة، وقد أصدرت بحقه محكمة روسية حكما بالسجن لمدة 20 عاما بعد إدانته بالإرهاب، واتهمت السلطات الروسية الناشط الأوكرانى بتزعم مجموعة مرتبطة بحركة برافى سكتور (القطاع الأيمن) الأوكرانية القومية المتشددة المتهمة بضرب المنظمات الموالية لروسيا والبنى التحتية فى القرم، ويعتبر أوليج سينتسوف، أحد رموز حركة الاحتجاج التى أدت إلى سقوط الرئيس الأوكرانى الموالى لموسكو فيكتور يانوكوفيتش.