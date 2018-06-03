video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كيف ردت أوروبا على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ؟

الأحد، 03 يونيو 2018 01:32 م
كيف ردت أوروبا على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ؟ ترامب
رانيا فزاع
إضافة تعليق

اتخذت أوروبا أولى خطواتها ضد الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم، وقدم مسؤولو الاتحاد الأوروبى شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة، وهى الأولى فى سلسلة من الإجراءات التى تهدف إلى الرد على الولايات المتحدة.

 ويخطط الاتحاد الأوروبى بحسب cnn  لخفض التعريفات بنسبة 25٪ على ما يقرب من 200 منتج أمريكى ، بما فى ذلك عصير البرتقال  ، والدراجات النارية ، وزبدة الفول السودانى ، والقوارب البخارية ، والسجائر.

و تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية المستهدفة فى الموجة الأولى من التعريفة الانتقامية للاتحاد الأوروبى حوالى 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) سنوياً ، وفقاً لمسئولى الاتحاد الأوروبى.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة تعريفة على الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك ، وهى خطوة بررتها إدارة ترامب لأسباب تتعلق بالأمن القومى.

ووصفت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبى سيسيليا مالمستروم نهج "الحمائية النقية" ووصفتها بأنها غير قانونية بموجب قواعد التجارة فى منظمة التجارة العالمية.

وقد يستغرق الاتحاد الأوروبى سنوات حتى ينفذ رده الكامل،ويمكن فى نهاية الأمر استهداف دفعة ثانية من الصادرات الأمريكية تبلغ قيمتها نحو 3.7 مليار يورو (4.3 مليار دولار) فى السنة. وتشمل القائمة ما يقرب من 160 منتجًا مثل كراسى الاستلقاء للتشمس الأمريكية والمناشف الورقية وسراويل وأدوات المائدة المصنوعة من الخزف والتى قد تواجه تعريفة الاتحاد الأوروبى بين 10% و 50%.

وستتأثر المنتجات إذا قررت منظمة التجارة العالمية أن تعريفات الصلب والألمنيوم الأمريكية غير قانونية. إذا لم تصدر منظمة التجارة العالمية حكما فى غضون ثلاث سنوات ، يمكن تنفيذ التعريفات من جانب واحد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وول ستريت جورنال: قمة محتملة بين ترامب وبوتين

أخبار الاقتصاد

ترامب

أمريكا

الاتحاد الأوروبى

أوروبا




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة