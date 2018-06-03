كيف ردت أوروبا على فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ؟

رانيا فزاع

اتخذت أوروبا أولى خطواتها ضد الولايات المتحدة بسبب التعريفات الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم، وقدم مسؤولو الاتحاد الأوروبى شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة، وهى الأولى فى سلسلة من الإجراءات التى تهدف إلى الرد على الولايات المتحدة.

ويخطط الاتحاد الأوروبى بحسب cnn لخفض التعريفات بنسبة 25٪ على ما يقرب من 200 منتج أمريكى ، بما فى ذلك عصير البرتقال ، والدراجات النارية ، وزبدة الفول السودانى ، والقوارب البخارية ، والسجائر.

و تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية المستهدفة فى الموجة الأولى من التعريفة الانتقامية للاتحاد الأوروبى حوالى 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) سنوياً ، وفقاً لمسئولى الاتحاد الأوروبى.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة تعريفة على الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك ، وهى خطوة بررتها إدارة ترامب لأسباب تتعلق بالأمن القومى.

ووصفت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبى سيسيليا مالمستروم نهج "الحمائية النقية" ووصفتها بأنها غير قانونية بموجب قواعد التجارة فى منظمة التجارة العالمية.

وقد يستغرق الاتحاد الأوروبى سنوات حتى ينفذ رده الكامل،ويمكن فى نهاية الأمر استهداف دفعة ثانية من الصادرات الأمريكية تبلغ قيمتها نحو 3.7 مليار يورو (4.3 مليار دولار) فى السنة. وتشمل القائمة ما يقرب من 160 منتجًا مثل كراسى الاستلقاء للتشمس الأمريكية والمناشف الورقية وسراويل وأدوات المائدة المصنوعة من الخزف والتى قد تواجه تعريفة الاتحاد الأوروبى بين 10% و 50%.

وستتأثر المنتجات إذا قررت منظمة التجارة العالمية أن تعريفات الصلب والألمنيوم الأمريكية غير قانونية. إذا لم تصدر منظمة التجارة العالمية حكما فى غضون ثلاث سنوات ، يمكن تنفيذ التعريفات من جانب واحد.