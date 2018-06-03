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كيف تبلغ عن سرقات التيار الكهربائى × 7 خطوات

الأحد، 03 يونيو 2018 03:40 م
كيف تبلغ عن سرقات التيار الكهربائى × 7 خطوات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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يرصد "اليوم السابع" لقرائه، أهم المعلومات عن طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى، التى تؤثر سلبا على جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين، علاوة على الخسائر المالية الضخمة التى تتكبدها الدولة بسبب السرقات، و فيما يلى نحدد الخطوات اللازمة للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى : 

1-  الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

2-  الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء (http://www.moee.gov.eg/test_new/Home.aspx) ، وملء البيانات الآتية:-

أ‌-  يجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة الموقف المبلغ عنه فى سرقة التيار الكهربائى.

ب‌-  يجب أن يتضمن النموذج اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به ووضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفى الوزارة.

ت‌- يجب أن تشتمل البيانات المرفقة على  عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقته بصورة دقيقة.

ث‌-  يجب تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، وهل هى سكنية أم صناعية أم تجارية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.

ج‌- يتيح الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء لمن قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى بوضع بياناته بصورة اختيارية.


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الطاقة المتجددة

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وزارة الكهرباء

الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى




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