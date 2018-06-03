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كاميرات المراقبة تكشف المتهم بسرقة كابل كهربائى من عقار تحت الإنشاء بالمقطم

الأحد، 03 يونيو 2018 12:19 م
كاميرات المراقبة تكشف المتهم بسرقة كابل كهربائى من عقار تحت الإنشاء بالمقطم كابل كهربائى - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة المقطم، القبض على عاطل لقيامه بسرقة كابل كهربائى من داخل كابينة فى عقار تحت الإنشاء بالمقطم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من "تامر.ى.ح" 33 سنة، خفير عقار تحت الإنشاء، باكتشافه سرقة كابل كهربائى صاعد 16 مم بطول 10 متر، و24 فيوز تشغيل كهرباء (تقدر قيمتهم بمبلغ 25 ألف جنيه) من داخل كابينة الكهرباء الخاصة بالعقار حراسته ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها أحمد.ج.ع.ع. 33 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 12137 لسنة 2018م مصر القديمة "سرقة وسائل نقل"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى ومستأنف ( سرقة، شروع في سرقة ) بإجمالى حبس سنة 3 شهور.

 

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "القطع" باستخدام قصافة ومفك كهربائى " ضبطت بإرشاده"، فتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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