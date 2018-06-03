video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قيادة الجيش الليبى: إعلان باريس لم يشمل الاتفاق على إلغاء الحكومة الموازية

الأحد، 03 يونيو 2018 12:45 م
قيادة الجيش الليبى: إعلان باريس لم يشمل الاتفاق على إلغاء الحكومة الموازية القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن إعلان باريس بشأن ليبيا الذى صدر عقب اجتماع الثلاثاء الماضى فى العاصمة باريس لم يشمل الاتفاق على عبارة إلغاء الحكومة الموازية.

 

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فى بيان صحفى، على أن النسخة المطابقة لما تم النطق بِه فى مؤتمر باريس، لم تشمل الاتفاق على عبارة إلغاء الحكومة الموازية كما ورد فى باقى النسخ المتضاربة لإعلان باريس.

 

ودعا اجتماع باريس إلى عدة مبادئ لكسر الجمود الراهن فى الأزمة الليبية، تضمنت إشارة إلى إلغاء الحكومة الموازية و"الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية، بشتى الوسائل الممكنة، بما فى ذلك، نقل مقر مجلس النواب، وفق ما ورد فى الإعلان الدستورى، وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا، وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعى فورا إلى توحيد البنك المركزى الليبى والمؤسسات الأخرى".

 

يذكر أن الاجتماع الذى دعا إليه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ضم القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الإخوانى خالد المشرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الليبى يدخل أحد الأحياء الغربية لمدينة درنة

ليبيا

اخبار ليبيا

اخر اخبار ليبيا

الجيش الليبى

حفتر

قياده الجيش الليبى

اجتماع باريس




لا تفوتك
ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

بعد الجدل حول حسناوات كولومبيا..نظرة على تاريخ النساء فى تشجيع الكرة..الإعلام همش مشاركتهن..واهتمام المصريات ازداد فى 2006.. دراسات: هن أكثر ولاء للفرق فى الأوقات الصعبة.. و90% يؤمن بأن وجودهن يزيد فرص الفوز

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

القضاة الأوائل.. "أبو عمر" ابن بيت القضاء.. كان يردد حديثا ذكره جده له وهو فى سن الرابعة.. حبس ليلة واحدة فأنبت الشعر الأبيض بلحيته.. أحل دم الحسين بن منصور الحلاج بعد إفتائه بصحة الحج بالمنزل فقتل خلال 3 أيام

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

كأس العالم 2018.. أكبر 10 انتصارات فى تاريخ المونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة