قيادة الجيش الليبى: إعلان باريس لم يشمل الاتفاق على إلغاء الحكومة الموازية

كتب : أحمد جمعة

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن إعلان باريس بشأن ليبيا الذى صدر عقب اجتماع الثلاثاء الماضى فى العاصمة باريس لم يشمل الاتفاق على عبارة إلغاء الحكومة الموازية.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فى بيان صحفى، على أن النسخة المطابقة لما تم النطق بِه فى مؤتمر باريس، لم تشمل الاتفاق على عبارة إلغاء الحكومة الموازية كما ورد فى باقى النسخ المتضاربة لإعلان باريس.

ودعا اجتماع باريس إلى عدة مبادئ لكسر الجمود الراهن فى الأزمة الليبية، تضمنت إشارة إلى إلغاء الحكومة الموازية و"الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية، بشتى الوسائل الممكنة، بما فى ذلك، نقل مقر مجلس النواب، وفق ما ورد فى الإعلان الدستورى، وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا، وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعى فورا إلى توحيد البنك المركزى الليبى والمؤسسات الأخرى".

يذكر أن الاجتماع الذى دعا إليه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ضم القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الإخوانى خالد المشرى.