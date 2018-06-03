فيديو جراف.. نصائح لطلاب الثانوية أثناء الامتحان لتحقيق النجاح

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نصائح أثناء الامتحان لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق والنجاح فى الامتحانات، اليوم السابع يستعرض أبرز تلك النصائح فى السطور التالية:
1. التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس بالأماكن المخصصة على غلاف كراسة الامتحان.2. قم بعد صفحات كراسة إجابتك وتأكد أن العدد مطابق للعدد الموجود على الغلاف.
3. تأكد أن مسلسل الصفحات صحيح4. تأكد من سلامة جميع صفحات كراسة الإجابة قبل بدء الإجابة فيها.
5- اطلب تبديل كراسة البوكليت حال وجود أى عيب بها6- لا تعبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها.
7. اقرأ التعليمات جيدًا سواء المنصوص عليها فى مقدمة كراسة الامتحان.8. اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدًا قبل البدء فى إجابته.
9. استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص فى الرسومات.10. اطلع على الأسئلة كاملة بإلقاء نظرة عامة عليها، ثم ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.
11. نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إلى وقت إضافي.12- لا تعتمد أو تلجأ إلى الغش وكن واثقاً بنفسك وقدراتك.
12. تجنب عند الإجابة عن الاختيار من متعدد التظليل على أكثر من رمز، وحال حـدوث ذلك.. تكـتب كلـمة ملغاة.13. إجابتك عن الأسئلة المقالية بإجابتين سوف يتم تقديرهما.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة