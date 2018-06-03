video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 03 يونيو 2018 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو جراف.. نصائح لطلاب الثانوية أثناء الامتحان لتحقيق النجاح

الأحد، 03 يونيو 2018 06:01 م
فيديو جراف.. نصائح لطلاب الثانوية أثناء الامتحان لتحقيق النجاح امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نصائح أثناء الامتحان لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق والنجاح فى الامتحانات، اليوم السابع يستعرض أبرز تلك النصائح فى السطور التالية:

 

1. التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس بالأماكن المخصصة على غلاف كراسة الامتحان.

2. قم بعد صفحات كراسة إجابتك وتأكد أن العدد مطابق للعدد الموجود على الغلاف.

3. تأكد أن مسلسل الصفحات صحيح

4. تأكد من سلامة جميع صفحات كراسة الإجابة قبل بدء الإجابة فيها.

5- اطلب تبديل كراسة البوكليت حال وجود أى عيب بها

6- لا تعبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها.

7. اقرأ التعليمات جيدًا سواء المنصوص عليها فى مقدمة كراسة الامتحان.

8. اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدًا قبل البدء فى إجابته.

9. استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص فى الرسومات.

10. اطلع على الأسئلة كاملة بإلقاء نظرة عامة عليها، ثم ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.

11. نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إلى وقت إضافي.

12- لا تعتمد أو تلجأ إلى الغش وكن واثقاً بنفسك وقدراتك.

12. تجنب عند الإجابة عن الاختيار من متعدد التظليل على أكثر من رمز، وحال حـدوث ذلك.. تكـتب كلـمة ملغاة.

13. إجابتك عن الأسئلة المقالية بإجابتين سوف يتم تقديرهما.
 
 

إضافة تعليق

طلاب الثانوية

النجاح

وزارة التربية والتعليم

التعليم الفنى نصائح الامتحان

الثانوية العامة




لا تفوتك
التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

التعليم: ضبط طالب بالمنوفية مسئول عن تصوير أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

"قوى البرلمان" توافق على زيادة المعاشات 15% ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

صور.. اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات بالمحافظات.. حالات إغماء بالجملة بين الطلاب والمراقبين.. أول تسريب للامتحان بالمنوفية.. وضبط حالات غش مختلفة داخل اللجان

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

قبل انطلاق المونديال.. ماذا تقول مدرجات السوشيال ميديا عن كوبر؟.. راجل بركة وخطته مع المنتخب ماشية بنور الله.. يحب الأسلوب الدفاعى والهجوم على محمد صلاح.. وآخرون يدافعون: مدرب عالمى ويلعب وفقا لإمكانيات لاعبيه

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

صور.. المنتخب يتدرب على فترتين فى بيرجمو استعدادا لمواجهة بلجيكا

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

ننشر صور برديات فرعونية مصرية ضبطتها السلطات الليبية فى طبرق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة