فيديو جراف.. نصائح لطلاب الثانوية أثناء الامتحان لتحقيق النجاح

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نصائح أثناء الامتحان لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق والنجاح فى الامتحانات، اليوم السابع يستعرض أبرز تلك النصائح فى السطور التالية:

1. التأكد من كتابة الاسم ورقم الجلوس بالأماكن المخصصة على غلاف كراسة الامتحان.

3. تأكد أن مسلسل الصفحات صحيح

5- اطلب تبديل كراسة البوكليت حال وجود أى عيب بها

7. اقرأ التعليمات جيدًا سواء المنصوص عليها فى مقدمة كراسة الامتحان.

9. استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص فى الرسومات.

11. نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إلى وقت إضافي.

12. تجنب عند الإجابة عن الاختيار من متعدد التظليل على أكثر من رمز، وحال حـدوث ذلك.. تكـتب كلـمة ملغاة.

2. قم بعد صفحات كراسة إجابتك وتأكد أن العدد مطابق للعدد الموجود على الغلاف.4. تأكد من سلامة جميع صفحات كراسة الإجابة قبل بدء الإجابة فيها.6- لا تعبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها.8. اقرأ السؤال بعناية وفكر فيه جيدًا قبل البدء فى إجابته.10. اطلع على الأسئلة كاملة بإلقاء نظرة عامة عليها، ثم ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.12- لا تعتمد أو تلجأ إلى الغش وكن واثقاً بنفسك وقدراتك.13. إجابتك عن الأسئلة المقالية بإجابتين سوف يتم تقديرهما.