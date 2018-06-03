فيديو.. الطلاب المحبوسون يؤدون امتحانات الثانوية داخل السجن

كتب محمود عبد الراضي

ينشر "اليوم السابع" فيديو يظهر أداء عدد من طلاب الثانوية الامتحانات داخل السجون، حيث عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجان لامتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية ، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها لتفعيل مبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء التى تعلى من قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون.

وبدورها، أكدت وزارة الداخلية أن ذلك جاء في ضوء الاهتمام الذى توليه وزارة الداخلية بالرعاية الاجتماعية لنزلاء السجون والحرص على مستقبل المقيدين منهم بمراحل التعليم المختلفة، وما تضيفه العملية التعليمية عليهم من تأثير بالغ يسهم فى تأهيلهم وإعادتهم إلى مدارج المجتمع مواطنين صالحين.