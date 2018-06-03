فيديو.. السفير البريطانى يوزع التمر على الصائمين فى الشوارع

كتبت ريهام عبد الله

نشر جون كاسن، السفير البريطانى، فيديو له مع فريق السفارة البريطانية فى القاهرة، وهم يقومون بإعداد التمر لتوزيعه على الصائمين قبل وقت الإفطار.

وعلق كاسن على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "كل ما تقعد فى مصر أكثر كل ما تلاقى عادات وتقاليد أحلى.. عمرك ما تجيب آخرها، أول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الإفطار منورة بأهلها".

كل ما تقعد في مصر اكثر كل ما تلاقي عادات وتقاليد احلى .. عمرك ما تجيب آخرها . اول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الافطار #منورة_بأهلها pic.twitter.com/5fQzahtv52

— British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) June 3, 2018