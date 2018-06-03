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فيديو.. السفير البريطانى يوزع التمر على الصائمين فى الشوارع

الأحد، 03 يونيو 2018 07:56 م
فيديو.. السفير البريطانى يوزع التمر على الصائمين فى الشوارع جون كاسن
كتبت ريهام عبد الله
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نشر جون كاسن، السفير البريطانى، فيديو له مع فريق السفارة البريطانية فى القاهرة، وهم يقومون بإعداد التمر لتوزيعه على الصائمين قبل وقت الإفطار.

وعلق كاسن على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "كل ما تقعد فى مصر أكثر كل ما تلاقى عادات وتقاليد أحلى.. عمرك ما تجيب آخرها، أول مرة أوزع تمر على الصائمين قبل الإفطار منورة بأهلها".

 


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جون كاسن

السفير البريطانى

السفارة البريطانية




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