فلاح يصيب شخصا بطلقات خرطوش لخلافات على ملكية قطعة أرض بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصاب فلاح شخصا بطلقات خرطوش، لخلافات على ملكية قطعة أرض بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، ببلاغ من " م .س. م " 35 سنه، بدون عمل، ومقيم بعزبة أبو مصطفى دائرة المركز، بتضرره من " ا .ع. ا" 55 سنه، فلاح، ومقيم بذات الناحية، لقيامه بإطلاق أعيرة نارية عليه من سلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته، وإحداث إصابته برش خرطوش بالذراع الأيمن، وتم نقله إلى مستشفي تلا المركزى، وذلك لخلافات على ملكية قطعة أرض .

تمكنت وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة " فرد خرطوش محلى الصنع"، واتهم الشاكي بالتعدى عليه بالسب والشتم لذات الخلافات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7957 جنح مركز تلا لسنة 2018 ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة .